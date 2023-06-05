В России может "встать" часть парка SSJ-100

Как оказалось, после введения санкций исправность парка двигателей SaM-146 для самолетов SSJ не ухудшилась, несмотря на рост налета и прекращение поддержки со стороны французской Safran, отвечавшей за наиболее сложную горячую часть. По данным Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех"), в пассажирских авиакомпаниях РФ из 314 двигателей ремонта требуют 32. ОДК по-прежнему не может проводить ремонт горячей части. Корпорация обещает освоить его, однако есть те, кто сомневаются в реалистичности этих планов и опасаются остановки части парка уже через год.

По состоянию на конец марта, на весь парк двигателей SaM-146 (314 двигателей на 157 самолетов) в неисправном состоянии находились 32 единицы, следует из отчета "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха"), с которым ознакомился "Ъ". Речь идет о двигателях, которые используют восемь российских пассажирских авиакомпаний, эксплуатирующих SSJ.

По данным нескольких собеседников издания в отрасли, сейчас ОДК продлевает "ресурс двигателей на 1 тыс. циклов", что, по их оценкам, "даст активно летающим на SSJ компаниям — Red Wings, "Азимут" и "ИрАэро" — около года полетов". После этого, по их прогнозам, могут начаться проблемы из-за горячей части, что может закончиться остановкой парка.

Собеседники издания по-прежнему не уверены, что у ОДК будет достаточно финансовых, кадровых и технических ресурсов для освоения ремонта горячей части SaM-146 "из-за колоссальной нагрузки с гособоронзаказом и сжатых сроков по созданию ПД-8". Наиболее пессимистично настроенные источники сомневаются и в возможности решить проблему в техцентрах Ирана или любой другой дружественной страны: по их мнению, производимый исключительно для SSJ-100 двигатель имеет свою специфику, и затраты будут сочтены неокупаемыми.

ОДК после ухода Safran запустила работы по шести "критичным деталям" первого приоритета, за которые отвечали французы. Пока заместить удалось только блок качалок. На июнь намечен серийный выпуск в РФ топливных фильтров, которые прежде производил Safran. Перевозчики ждут их с конца августа 2022 г. В сентябре должно начаться производство в РФ свечей зажигания (в SaM-146 применялись свечи из США), а также аналога французских клапанов воздушного стартера.