Футболист Ибрагимович объявил о завершении карьеры в 41 год

Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры футболиста.

41-летний игрок сообщил об этом после матча чемпионата Италии по футболу "Милан" – "Верона" (3:1).

После встречи прошла церемония прощания. Футболист не смог сдержать слёз.

Ибрагимович выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси". С клубами он выиграл множество трофеев. В сборной Швеции Ибрагимович сыграл 122 матча и забил 62 гола – на данный момент это рекорд сборной.