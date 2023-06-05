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Фото: 66.мвд.рф

Губернатор Ульяновской области призвал предпринимателей срочно прекратить продажу сидра

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил об отравлении сидром 22 жителей Димитровграда и Ульяновска. Из них восемь скончались.

Глава региона призвал всех предпринимателей области прекратить продажу алкогольсодержащего сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита.

Предварительно, жители отравились сидром "Мистер Сидр", который разливали в одном из поселков в Самарской области. Предпринимателя, производившего напиток, уже задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

В Самарской области также зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные. По данным СК, две женщины погибли после употребления сидра.

Полиция после массового отравления сидром в Ульяновской области изъяла 193 кеги объемом по 30 литров каждая, сообщило МВД.

Теги: сидр, отравление, ульяновская область


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Развитие сюжета:

Ранее 05.06.2023 14:47 Мск Два случая отравления сидром зафиксированы в Удмуртии

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Ранее 05.06.2023 09:23 Мск В Ульяновской области шесть человек умерли после употребления сидра

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