05 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Среднеуральске квартиру матери и дочки-инвалида затопило кипятком. Обе получили ожоги

В Среднеуральске одну из квартир по ул. Октябрьская затопило кипятком. В тот момент в помещении находились хозяйка квартиры со своей несовершеннолетней дочерью-инвалидом. Обе вступили в горячую воду и получили термические ожоги 1-2 степени.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в декабре 2022 года. В тот день в помещении произошел прорыв трубы. После случившегося мать девочки обратилась в прокуратуру, попросив отыскать и наказать виновника. Проверка показала, что прорыв трубы случился из-за ненадлежащего обслуживания труб горячего водоснабжения АО "Теплопрогресс", которое отвечало за работоспособности тепловых сетей.

После выяснения всех обстоятельств, прокуратура обратилась в интересах пострадавших в Верхнепышминский городской суд с требованием взыскать с АО "Теплопрогресс": материальный ущерб (1 тыс. 605 рублей), компенсацию морального вреда ребенку (200 тыс. рублей) и аналогичную компенсацию морального вреда матери. Суд встал на сторону пострадавших и удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Впоследствии рассмотрение гражданского дела в суде прекращено в связи с добровольным удовлетворением требований прокурора.

Теги: Среднеуральск, кипяток, квартира, ожог, прокуратура, компенсация


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