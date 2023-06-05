05 Июня 2023
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Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной / t.me/ekaterina_mizulina

Все концерты группы "Три дня дождя" отменены после скандала в Екатеринбурге

Представители группы "Три дня дождя" заявили об отмене дальнейших выступлений коллектива после скандала в Екатеринбурге.

Накануне вокалист Глеб Викторов вышел на сцену в уральской столице в неадекватном виде. В итоге выступление так и не состоялось, что вызвало массу негодования у поклонников. А сегодня лейбл IZBA, с которым сотрудничает группа, заявил, что проект закрыт на неопределенный срок, а все дальнейшие концерты отменяются.

По словам продюсера коллектива, сегодня утром организм музыканта "отказывался работать нормально, были страшнейшие панички, психика просто лопнула". Представитель артистов попросил прощения у аудитории, заявив, что "человек болен и пора уже взяться за здоровье".

"Кстати, он был пьяный, а не под наркотиками. Причем, как выше я сказал, выпил он немного, сейчас будем разбираться, то ли печень остановилась, то ли психика не выдержала, за 20 минут до концерта он был норм", - говорится в сообщении продюсера, опубликованном в Telegram-канале.

По его словам, он специально поехал в тур, чтобы контролировать ситуацию со здоровьем артиста, так как тот "начал уже говорить и писать неадекватные вещи", и не выпустил бы на сцену, если бы увидел, что что-то идет не так.

выступление группы "Три дня дождя" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной / t.me/ekaterina_mizulina

На скандал в уральской столице обратила внимание директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Как сообщила она в своем Telegram-канале, исполнитель не имеет права выходить на концерт в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо когда он себя плохо чувствует по любым другим причинам.

"И неважно, патриот человек или нет. Это работа, и делать ее нужно хорошо, или не делать вовсе", - полагает Мизулина.

Она отметила, что государство должно четко регулировать концертную деятельность и не допускать подобных ситуаций, но и не поддерживает травлю музыканта, ведь "он очевидно болен".

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что зрители могут вернуть деньги за купленные билеты, ведь речь идет о существенном отступлении от условий договора.

Теги: Три дня дождя, концерты, отмена, скандал, Екатеринбург


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