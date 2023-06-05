Песков не стал комментировать сообщения о начале контрнаступления ВСУ

05 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков не стал комментировать сообщения о начале контрнаступления ВСУ

В Кремле не стали комментировать сообщения о начале крупномасштабного наступления ВСУ.

"Это связано с ходом СВО, поэтому здесь абсолютная прерогатива у министерства обороны", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы видели сегодняшнее раннее заявление, которое было сделано ведомством. Мне к этому нечего добавить", - цитирует его РИА Новости.

Ранее Минобороны и военкоры сообщили о, вероятно, начавшемся контрнаступлении ВСУ.

По данным Минобороны РФ, с утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. "Своих задач противник не добился, успеха не имел", — заявили в ведомстве.

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в своем telegram-канале также сообщил, что на Великоновоселковском направлении (юг ДНР) противник предпринял 4 июня попытку прорыва.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем telegram-канале сообщил, что примерно в полдень 4 июня боевики ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на Запорожском фронте в районе Времевского выступа.

Теги: песков, контранаступление всу


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети