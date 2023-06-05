Песков не стал комментировать сообщения о начале контрнаступления ВСУ

В Кремле не стали комментировать сообщения о начале крупномасштабного наступления ВСУ.

"Это связано с ходом СВО, поэтому здесь абсолютная прерогатива у министерства обороны", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы видели сегодняшнее раннее заявление, которое было сделано ведомством. Мне к этому нечего добавить", - цитирует его РИА Новости.

Ранее Минобороны и военкоры сообщили о, вероятно, начавшемся контрнаступлении ВСУ.

По данным Минобороны РФ, с утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. "Своих задач противник не добился, успеха не имел", — заявили в ведомстве.

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в своем telegram-канале также сообщил, что на Великоновоселковском направлении (юг ДНР) противник предпринял 4 июня попытку прорыва.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем telegram-канале сообщил, что примерно в полдень 4 июня боевики ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на Запорожском фронте в районе Времевского выступа.