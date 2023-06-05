05 Июня 2023
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Общество Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov / Вячеслав Гладков

Белгородской области не хватит денег на самостоятельное восстановление Шебекино – губернатор

У Белгородской области не хватит денег на самостоятельное восстановление Шебекино и других приграничных населенных пунктов, полуразрушенных в результате обстрелов с территории Украины. Впрочем, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, пока и речи не идет о начале восстановительных работ, потому что обстрелы территории продолжаются, и власти просто не могут на нее попасть.

"Уже навскидку денег на восстановление на сегодняшний день в фонде, который у нас сформирован, не хватит. В Шебекинском округе в три населённых пункта, где есть основные разрушения, мы войти до сих пор не можем, работы начать не можем", - сказал Гладков на оперативном совещании, его слова приводит местный портал Go31.  

"У нас до событий в Шебекино за чуть более года было повреждено 3,5 тысячи жилищ, а теперь только по Шебекино прибавилось более 2,5 тысяч. Я думаю, что мы не понимаем общий объём ущерба совсем", - отметил Гладков.

По данным "Коммерсанта", за неделю в результате обстрелов в Шебекинском округе было повреждено или полностью разрушено 1 150 квартир в 67 многоквартирных домах, а также 370 частных жилых домов. Количество разрушенных жилых помещений в муниципалитете достигло 2464.

Теги: шебекино, вячеслав гладков, восстановление


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