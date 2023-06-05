05 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Юрий Смитюк/ИТАР-ТАСС

Вылов рыбы иностранным инвесторам придется согласовывать с Правительством

Правительство РФ утвердило список видов рыбы и морепродуктов, которые иностранным инвесторам можно добывать по согласованию с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

Документ регулирует сделки и получение соответствующих решений, в рамках которых инвестору предоставят право на добычу в размере более 35% от суммарного объема общего допустимого улова биоресурса, разрешенного в конкретном рыбохозяйственном бассейне.

В перечень внесено 47 видов видов рыб и морепродуктов в Северном, Западно-Сибирском и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах. Это треска, скумбрия, пикша, тихоокеанская сельдь, палтус, мойва, минтай, северная креветка, дальневосточная камбала, камчатский краб, устрицы и др.

В мае президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев заявил, что из-за изменения Таможенного кодекса в России может подорожать рыба. Добытая в зонах действия международных договоров в исключительных экономических зонах рыба не будет признаваться продукцией ЕАЭС. В результате за нее придется платить ввозную пошлину в размере 5% и НДС в 10%. Это скажется на ценах продукции, уверен Осинцев.

Зимой треть опрошенных россиян сообщили, что не могут покупать рыбу из-за ее высокой стоимости, при этом 96% россиян хотели бы потреблять рыбу и морепродукты чаще.

Теги: рыба, биоресурсы, инвесторы


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