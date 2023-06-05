Тюменская область - в десятке лидеров по повышению экологической культуры

Тюменская область - в десятке лидеров по повышению экологической культуры, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Крупные мероприятия, направленные на развитие природоохранных социально-образовательных проектов, были реализованы в регионе в 2022 году.

С Днем эколога губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил не только профессионалов отрасли, но и всех жителей, которые вносят вклад в сохранение экологического благополучия.

"С каждым годом наш регион расширяет масштаб экологических мероприятий. Число организаций и волонтеров, принимающих участие в различных экологических акциях, ежегодно растет, в том числе благодаря нацпроекту "Экология". По итогам прошлого года Тюменская область вошла в десятку лидеров "Зеленого рейтинга". Благодарю всех экологов и неравнодушных земляков за заботу и деятельное участие в сохранении и защите окружающей среды. Желаю следовать законам экологии и жить в гармонии с природой", - подчеркнул он.

В 2022 году Тюменская область вошла в топ-3 по количеству высаженных деревьев в рамках акции "Сохраним лес", попала в десятку лидеров Всероссийской акции "БумБатл" по количеству собранной макулатуры, объединила 9 300 жителей для участия во Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая Россия".