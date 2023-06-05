Предприниматель из Самарской области задержан по делу об отравлении сидром

Индивидуальный предприниматель из Самарской области задержан по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области.

"Следователи СКР проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале. Назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Роспотребнадзор сообщил о 14 зарегистрированных случаях отравления алкоголем в Димитровграде и Ульяновске, из них - восемь летальных исходов. До этого сообщалось о шестерых погибших. В ведомстве добавили, что, предварительно, пострадавшие отравились сидром "Мистер Сидр".