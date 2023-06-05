05 Июня 2023
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

Затулин: "Если бы цели СВО были достигнуты, то военные действия бы прекратились"

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о "консультациях" в "Единой России" по поводу его дальнейшей судьбы. Якобы, резкие критические высказывания Затулина в адрес действий властей могут привести к его исключению из фракции партии власти.

Последним поводом для таких разговоров стали слова Затулина о том, что ни одна из заявлявшихся целей СВО до сих пор не достигнута.

"Не в первый, не во второй и, наверное, не в последний раз уважаемые комментаторы подходят к моему тексту, как к шведскому столу — выдёргивают из контекста одно и забывают или затемняют другое. Я говорил о том, что на данный момент цели СВО, а по-настоящему — в****, не достигнуты. Зачем? Затем, чтобы вслед за этим сказать, что нужно сделать для того, чтобы достичь этих целей. Я, по-моему, ясно выразил мысль, что ради этого все мы, находящиеся в одной лодке, должны приложить максимум усилий. Считаю вредным это замалчивать. Мы же не дети", — написал Затулин в своем Telegram-канале.

"Я сказал, что цели СВО на данный момент не достигнуты. Между прочим, если бы они были достигнуты, то военные действия бы прекратились. То, что они идут, означает, что это совершенно не подлежит сомнению", — добавил депутат в комментарии радио "Говорит Москва".

Ранее Затулин критиковал президентский законопроект о лишении приобретенного гражданства за преступления. Депутат назвал ряд положений законопроекта антиконституционными. Несмотря на это, документ был принят Госдумой.

Теги: константин затулин, сво, критика, единая россия


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