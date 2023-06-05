Спецслужбы расследуют использование бельгийского оружия украинской ДРГ в Белгородской области

Премьер Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам прояснить вопрос использования переданного Украине вооружения в атаке на территории Белгородской области.

По данным газеты The Washington Post, боевики, атаковавшие Белгородскую область на минувшей неделе, использовали транспорт и оружие, поставленные Киеву странами НАТО, в том числе винтовки FN SCAR бельгийского производства.

Александр де Кроо отметил, что направленное Киеву оружие может использоваться исключительно "в целях обороны", пишет РИА Новости.

Напомним, 4 июня Минобороны РФ заявило об отражении атаки на Новую Таволжанку. По сообщению МО, диверсанты пытались переправиться через реку в районе Новой Таволжанки, но российские военные и ФСБ нанесли по ним удар, в результате "противник рассеян и отошел". Губернатор Гладков заявлял, что бой с украинской диверсионно-разведывательной группой шел и в самом селе.