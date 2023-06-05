Андрей Травников поручил выработать дополнительные решения по помощи аграриям в засуху, чтобы сохранить показатели молочного животноводства и не потерять поголовье

В Новосибирской области завершается посевная кампания: яровыми культурами засеяно 98 процентов от запланированных площадей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Но сегодня – на фоне установившейся жаркой засушливой погоды – особенно важно решить вопрос с заготовкой кормов, помочь хозяйствам, чтобы они не потеряли поголовье и производственные показатели молочного животноводства. Соответствующие поручения на оперативном совещании дал губернатор Андрей Травников.

«Погода пугающая и даже местами угрожающая. При успешном завершении посевной крайне тяжело пойдет заготовка кормов. Как я уже говорил в один из прошлых годов с такой погодой: протоколами о ЧС и деньгами коров не накормишь.Безусловно, мы будем учитывать чрезвычайную ситуацию при подведении итогов выполнения условий предоставления господдержки, будем выходить на федеральный минсельхоз и банки, чтобы они также учли эту ситуацию. Но нужно проработать: а как мы будем заготавливать или приобретать на других территориях корма; как будем действовать, как будем помогать хозяйствам, для того, чтобы не потерять ни поголовье, ни производственные показатели молочного животноводства», — поставил перед министерством сельского хозяйства и главами муниципальных районов задачу Андрей Травников.

Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко доложил губернатору об исполнении данного ранее поручения: соседние регионы, в которых сложилась более благоприятная ситуация с влагообеспеченностью, чем в регионе — Томская и Кемеровская области, — просчитывают возможность предоставления кормов на реализацию.

«Также на текущей неделе будем отрабатывать вопрос с главами по заготовке кормов выездными бригадами: где есть естественные кормовые угодья – максимально эффективно их использовать. На этой неделе ваше поручение отработаем», — отметил министр.

Добавим, что в Новосибирской области продолжается доведение средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей: за прошедшую неделю был перечислен 71 миллион рублей, на этой неделе планируется перечислить еще 362 млн. Всего с начала года из областного и федерального бюджетов, по словам министра сельского хозяйства, аграриям была направлена господдержка 2,434 млрд рублей.

Но в этом году для поддержки аграриев потребуются дополнительные решения. Напомним, что во время рабочей поездки в Усть-Таркский район губернатор обсудил с местными сельхозпроизводители, какие меры помогут пройти нынешний непростой сельскохозяйственный год.