Алиса с нейросетью YandexGPT научилась запоминать контекст разговоров

Голосовой помощник Алиса с интегрированной нейросетью YandexGPT научилась запоминать контекст разговоров.

"Алиса научилась не терять нить разговора — она запоминает ваши предыдущие реплики и отвечает на уточняющие вопросы. Совсем как реальный собеседник. Например, можно вместе составить бизнес-план, сравнить все "за" и "против" покупки машины или подготовиться к собеседованию", - говорится в сообщении "Яндекса".

Теперь YandexGPT запоминает, о чем Алису спрашивали в прошлых сообщениях, поэтому может отвечать на уточняющие вопросы.