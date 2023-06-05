В трамваях Екатеринбурга сдают сдачу новыми пятирублевыми купюрами

В общественном транспорте Екатеринбурга замечены новые купюры номиналом в пять рублей. Об этом Накануне.RU сообщили читатели.

"Кондукторы в трамваях начали сдавать сдачу новенькими пятирублевиками, которых регулярный пользователь бумажных денег давно не видел", - рассказал нашему изданию житель уральской столицы.

Ранее информацию о выпуске в оборот купюр в пять рублей подтвердили в Уральском ГУ Банка России.

Как сообщали в ЦБ, совсем из оборота такие банкноты не выводились, однако их редко можно где-то встретить из-за того, что купюры давно не печатались. Причиной тому быстрое изнашивание, из-за чего Центробанк заменил их на более долговечные монеты. Однако недавно было принято решение возобновить выпуск пятирублевых банкнот.

Напомним, сегодня в Свердловской области началась акция по приему монет у населения. Каждый желающий может сдать в банк скопившуюся ненужную мелочь: зачислить ее на свой счет либо обменять на банкноты и монеты более крупных номиналов. Акция продлится до конца июня.