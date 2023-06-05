В трамваях Екатеринбурга сдают сдачу новыми пятирублевыми купюрами

05 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Общество Свердловская область
Фото: читатель Накануне.RU

В трамваях Екатеринбурга сдают сдачу новыми пятирублевыми купюрами

В общественном транспорте Екатеринбурга замечены новые купюры номиналом в пять рублей. Об этом Накануне.RU сообщили читатели.

"Кондукторы в трамваях начали сдавать сдачу новенькими пятирублевиками, которых регулярный пользователь бумажных денег давно не видел", - рассказал нашему изданию житель уральской столицы.

Ранее информацию о выпуске в оборот купюр в пять рублей подтвердили в Уральском ГУ Банка России.

купюра в 5 рублей(2023)|Фото: читатель Накануне.RU

Как сообщали в ЦБ, совсем из оборота такие банкноты не выводились, однако их редко можно где-то встретить из-за того, что купюры давно не печатались. Причиной тому быстрое изнашивание, из-за чего Центробанк заменил их на более долговечные монеты. Однако недавно было принято решение возобновить выпуск пятирублевых банкнот.

Напомним, сегодня в Свердловской области началась акция по приему монет у населения. Каждый желающий может сдать в банк скопившуюся ненужную мелочь: зачислить ее на свой счет либо обменять на банкноты и монеты более крупных номиналов. Акция продлится до конца июня.

Теги: купюры, сдача, трамваи, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети