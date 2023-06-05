Трассу "Пермь – Екатеринбург" перекроют дважды за ночь

На трассе "Пермь – Екатеринбург" сегодня ночью перекроют движение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор", на автодороге Р-242 в ночь на 6 июня будет перекрыто движение на путепроводе (285 км). Там собираются проводить демонтаж балок пролетного строения. Полное перекрытие движения запланировано дважды по 15 минут – ориентировочно в 1:00 и 3:00.

В управлении автодорог просят водителей учитывать эту информацию и планировать свой маршрут заранее.

Напомним, что на трассе "Пермь – Екатеринбург" продолжается капитальный ремонт. На путепроводе организовано светофорное регулирование и действует реверсивный проезд. Работы в Свердловской области проходят на отрезке длиной более 100 километров, они продлятся до 2024 года.