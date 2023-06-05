05 Июня 2023
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Общество
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Астраханской области

Росприроднадзор: В Волге выявлено превышение предельно допустимой концентрации марганца в 40 раз

В Волге выявлено превышение предельно допустимой концентрации марганца более чем в 40 раз "в месте осуществления деятельности нефтеперерабатывающих предприятий", передает РИА Новости со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

Также в местах работы предприятий ЖКХ были установлены превышения предельно допустимых концентраций биохимического потребления кислорода – больше, чем в 65 раз.

В реке Дон выявлено превышение содержания аммоний-ионов более чем в 50 раз.

Теги: загрязнение, реки, волга, марганец, росприроднадзор


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