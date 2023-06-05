Росприроднадзор: В Волге выявлено превышение предельно допустимой концентрации марганца в 40 раз

В Волге выявлено превышение предельно допустимой концентрации марганца более чем в 40 раз "в месте осуществления деятельности нефтеперерабатывающих предприятий", передает РИА Новости со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

Также в местах работы предприятий ЖКХ были установлены превышения предельно допустимых концентраций биохимического потребления кислорода – больше, чем в 65 раз.

В реке Дон выявлено превышение содержания аммоний-ионов более чем в 50 раз.