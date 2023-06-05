05 Июня 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;Глава Екатеринбурга Алексей Орлов&quot; / t.me/glavaekbofficial

В Екатеринбурге отказались от вырубки деревьев в парке Энгельса

При реконструкции парка Энгельса взрослые деревья не будут вырубать. Об этом во время брифинга рассказала глава комитета благоустройства Тамара Благодаткова.

Напомним, ранее горожане пожаловались на вырубку деревьев в парке Энгельса, из-за чего появились опасения. что при благоустройстве общественное пространство и вовсе останется с минимумом живых насаждений. Однако Благодаткова поспешила успокоить граждан. По ее словам, инвентаризация деревьев и кустарников в парке прошла еще в 2019 году. Тогда эксперты дали рекомендацию удалить 51 дерево из 347 имеющихся, а часть обрезать. В этом же году подрядчику поручили удалить еще 20 деревьев, а у 140 обрезать сухие ветви. Существенно парк от этих работ ничего не потерял.

После, по славам главы городского благоустройства, за финансирование работ в зеленой зоне взялась компания "УГМК-Агро". На данном этапе уже предусмотрено только насаждение новых деревьев. Помимо имеющихся тополей бальзамических, ясеня, акации и боярышника, в парке Энгельса появятся яблони, липы, рябины, черемуха, сирень, боярышник и роза ругоза.

Полностью работы будут завершены в сентябре, однако часть из них планируют выполнить уже к 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Среди них: благоустройство дорожек, установка детской и спортивной площадок, освещения, а также пандуса со стороны перекрестка улиц Малышева и Бажова, и ремонт уже имеющегося пандуса со стороны улицы Бажова.

Напомним, 25 мая парк им. Фридриха Энгельса в Октябрьском районе Екатеринбурга закрыли для дальнейшего благоустройства. Он не мог соперничать в голосовании на благоустройство с Академическим и Уралмашем, потому было решено благоустроить территорию за счет внебюджетных средств.

Ранее Накануне.RU рассказывало, что именно хотят изменить в парке и как он будет выглядеть после благоустройства. Более того, в парк спустя 10 лет отсутствия, наконец вернут главную достопримечательность - локомотив 157С-063, который еще в 2014 году забрали на реставрацию. Как сейчас выглядит знаменитый паровоз, читайте в нашем материале.

Теги: парк Энгельса, Екатеринбург, деревья


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