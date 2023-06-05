Baza: В Самарской области три человека скончались после употребления сидра

Три человека скончались в Самарской области в результате отравления сидром, пишет Baza. Ранее сообщалось о летальных случаях от употребления напитка в Ульяновской области.

По данным телеграм-канала, перед смертью погибшие пили яблочный сидр "Мистер Сидр", который продавался в двух местных пивных сетевых магазинах.

Продажу напитка остановили, бутылки с "Мистером Сидром" изъяли. По данным следствия, смертельный напиток производили в поселке Винтай в Самарской области.

По предварительной версии, в сидр попал смертельный метанол вместо безопасного этанола, пишет Baza. Следователи устанавливают причастных к производству.

Тем временем, Роспотребнадзор сообщил о 14 зарегистрированных случаях отравления алкоголем в Димитровграде и Ульяновске, из них - восемь летальных исходов. До этого сообщалось о шестерых погибших.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).