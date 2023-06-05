Сургутский район принял сотни участников Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ"

Югра присоединилась к Всероссийскому полумарафону "ЗаБег.РФ". Местом проведения выбрали Сургутский район, сельское поселение Солнечный.

"Самый крупный, массовый старт. Более 800 человек участвуют. Спасибо большое директору департамента физкультуры и спорта Югры Сергею Артамонову, что доверил проведение мероприятия нам, Сургутскому району, на территории сельского поседения Солнечный", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

По словам Трубецкого, "кому, как не Сургутскому району", принимать забег, ведь муниципалитет уже шесть лет подряд является первым в Югре по количеству занимающихся физкультурой и спортом – им занимается более 70% населения. Обычно такие мероприятия проводятся в крупных городах. С каждым годом количество занимающихся спортом в Югре и Сургутском районе растет.

Состоявшийся забег – про удовольствие, а не про места и медали, отметил глава Сургутского района. Все, кто принимают участие - уже победители, победители над ленью.

Сергей Артамонов, директор департамента физкультуры и спорта правительства Югры отметил, что Солнечный оправдал свое название. Он высоко оценил подготовку к мероприятию – для развития спорта в районе сделано очень много.

"Я думаю, что в этом году Солнечный попадет в Книгу рекордов Гиннесса, как самое маленькое муниципальное образование, принимающее такой масштабный проект федеральный "ЗаБег.РФ". Поэтому отдельные слова благодарности хотелось бы сказать главе Сургутского района Андрею Александровичу Трубецкому и его команде, которая сделала здесь, в Солнечном большое мероприятие, большое шоу под названием "ЗаБег.РФ". Спасибо, вам всем участникам, которые приехали сюда из разных муниципальных образований, чтобы почувствовать спортивный дух", - сказал Артамонов.

По его словам, вся страна задавалась вопросом о Солнечном: где это, что это? Полумарафон два года проводили в Сургуте, а потом решили пойти в маленькие муниципальные образования, чтобы привлечь как можно больше народа.

Старт соревнованиям дал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Участникам могли пробежать 1, 5, 10 или 21, 1 км. Победителей определяли не только в зависимости от протяженности дистанции, но и с учетом пола и возраста участников. Победитель полумарафона, Ильдус Гатиятуллин из Ханты-Мансийска, преодолевший 300 км ради участия в первенстве, высоко оценил уровень организации соревнований.

Такого же мнения придерживается и Сергей Артамонов.



"Надо отдать должное вашему главе, Андрею Трубецкому. За три года сделано очень многое в районе. Дистанция проходила как раз мимо того спортивного объекта, который три года назад выкупили. Действительно район развивается. Здесь более 70% жителей занимаются физической культурой и спортом. Поэтому Сургутский район – молодцы", - сказал Артамонов.

По словам главы муниципалитета Андрея Трубецкого, в Солнечном возводят самый крупный в районе стадион. Стоимость объекта – 61, 3 млн руб. Проект включает в себя зоны для мини-футбола, баскетбола, волейбола, комплект воркаута, площадки ГТО. Предусмотрено футбольное поле с искусственной травой с дренажной системой и ливневой канализацией, плоскостные сооружения, наружное освещение, трибуны для зрителей. Одновременно власти возводят 11 объектов спорта в Лямина, Угуте, Русскинской и других поселениях.