КМЭЗ и ТГОК вошли в число победителей XX конкурса "Меняющие мир"

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области наградили победителей XX областного конкурса "Меняющие мир" за достижения в сфере благотворительной деятельности. В конкурсе приняли участие организации и индивидуальные предприниматели, ведущие благотворительную деятельность, а также южноуральские волонтёры. В торжественной обстановке дипломы победителей и цветы получили представители 45 предприятий и организаций и 15 добровольцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

АО "Кыштымский медеэлектролитный завод" и АО "Томинский ГОК" удостоены особого признания – предприятия были отмечены в номинации "Благотворительная деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей" за активное участие в общественных делах. Они не только занимаются своей основной деятельностью, но и оказывают поддержку различным областным и региональным инициативам, способствуя благополучию общества и окружающей среды.

"Вы делаете огромное дело с большой любовью и с открытым сердцем", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев.

Награда конкурса "Меняющие мир" признаёт значимый вклад предпринимателей Южного Урала в социальное развитие области и служит стимулом для других людей и организаций принять активное участие в благотворительных и социальных инициативах, способствуя позитивным изменениям в нашем обществе.