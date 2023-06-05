В аэропорту Челябинска привокзальную площадь благоустроят за 18,5 млн рублей

В аэропорту Челябинска благоустраивают привокзальную площадь. На эти цели потратят 18,5 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, на привокзальной площади будет высажено более 1,7 тыс. деревьев и кустарников, цветы, установлены качели и лавочки. Работы планируется завершить до 1 ноября.

Работы проводятся возле гостиницы и памятника МИГ-17. По периметру привокзальной площади высаживаются вечнозеленые растения. территорию за парковкой превратят в сквер, где установят бюст И.В. Курчатова.