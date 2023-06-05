ВСУ выпустили утром более 70 снарядов из "Града" по Новой Таволжанке

ВСУ за сегодняшнее утро выпустили более 70 ракет из РСЗО "Град" по Новой Таволжанке в Белгородской области. Об этом сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

"По Таволжанке за сегодня, до 8.30 утра, было… более 70 прилетов из РСЗО "Град" и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино", - приводят слова Жданова РИА Новости.

Напомним, в Белгородской области продолжает подвергаться обстрелам Шебекинский городской округ. 3 июня утром погибла пенсионерка в Новой Таволжанке, от травм она скончалась на месте. Еще одну женщину с осколочным ранением левого плеча доставили в больницу.

4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о заходе диверсионно-разведывательных групп в село Новая Таволжанка. При этом в одной из экстремистских групп появилось обращение к Гладкову с предложениями встретиться в храме в Новой Таволжанке и обсудить ситуацию в регионе. На видеозаписи были показаны пленные, которых обещали передать Гладкову во время встречи.