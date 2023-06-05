05 Июня 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Югре действует 22 природных пожара

В Югре действует 22 природных пожара, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте недропользования.

Два ландшафтных пожара действуют в Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах. Площадь составляет 270 га. Также в регионе действуют 20 лесных пожаров на площади 5139,75 га.

Большая часть лесных пожаров приходится на Кондинский район. В настоящий момент площадь лесных пожаров составляет 5020,65 га. Из них четыре, на площади 216,25 га, локализованы. За сутки площадь пожаров снизилась почти в двое. Напомним, в Кондинском районе из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. накануне в районе действовало 10 лесных пожаров на общей площади 9 925,4 га.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 120 ландшафтных пожаров на площади 16 507,03 га, 121 лесной пожар на площади 11 807,06 га и два возгорания на землях особо охраняемых природных территорий. Власти региона ввели с 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса.

На борьбу с огнем брошены местные силы, а также 50 десантников-пожарных из Карелии и Мурманской области, 50 пожарных десантной группы Федеральной Авиалесоохраны из Омской области.

Теги: лесной пожар, ландшафтный пожар, особый противопожарный режим


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