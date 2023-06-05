Жителя Магнитогорска арестовали за попытку поджечь военкомат

05 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Жителя Магнитогорска арестовали за попытку поджечь военкомат

В Магнитогорске задержали сторонника "Свобода России"*. Его подозревают в попытке поджечь военкомат с помощью фейерверков.

По информации Baza, ночью 3 июня он запустил около 20 зарядов фейерверка в 30 метрах от комиссариата на улице Дружбы. Военкомат не загорелся, и парень ушел. По версии следствия, он действовал по инструкциям от куратора из легиона "Свобода России"*.

Кроме того, его подозревают в поджоге двух релейных шкафов на перегоне Магнитогорск-Грузовой – Куйбас. Инцидент произошел в 20 км от Магнитогорска. Горящие релейные шкафы обнаружил поздно ночью электромеханик. Неизвестные сорвали замки и подожгли оборудование изнутри. Оно полностью выгорело. На месте обнаружили бутылку с остатками маслянистого вещества.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда, 26-летний уроженец Магнитогорска заключен под стражу до 3 августа. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ (террористический акт).

*организация признана террористической и запрещена в России

Теги: военкомат, покушение на терракт,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети