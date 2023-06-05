Жителя Магнитогорска арестовали за попытку поджечь военкомат

В Магнитогорске задержали сторонника "Свобода России"*. Его подозревают в попытке поджечь военкомат с помощью фейерверков.

По информации Baza, ночью 3 июня он запустил около 20 зарядов фейерверка в 30 метрах от комиссариата на улице Дружбы. Военкомат не загорелся, и парень ушел. По версии следствия, он действовал по инструкциям от куратора из легиона "Свобода России"*.

Кроме того, его подозревают в поджоге двух релейных шкафов на перегоне Магнитогорск-Грузовой – Куйбас. Инцидент произошел в 20 км от Магнитогорска. Горящие релейные шкафы обнаружил поздно ночью электромеханик. Неизвестные сорвали замки и подожгли оборудование изнутри. Оно полностью выгорело. На месте обнаружили бутылку с остатками маслянистого вещества.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда, 26-летний уроженец Магнитогорска заключен под стражу до 3 августа. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ (террористический акт).

*организация признана террористической и запрещена в России