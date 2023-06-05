Посланник Папы Римского посетит Киев с мирной миссией

Кардинал Маттео Дзуппи, назначенный Папой Римским спецпосланником по урегулированию российско-украинского конфликта, 5-6 июня посетит Киев, сообщила пресс-служба Ватикана.

"А затем он должен приехать в Москву", - сообщил журналист Алексей Венедиктов (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ) без ссылки на источник.

О назначении спецпосланника стало известно в конце мая. Кардинала Дзуппи называют приближенным к понтифику человеком.

Также в мае Папа Римский провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. После этого украинский лидер заявил, что не собирается садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным, кто бы ни был посредником в этом процессе.

В конце апреля, возвращаясь в Рим из Венгрии, Франциск сообщил журналистам на борту самолета, что Ватикан участвует в какой-то миротворческой миссии, но отказался сообщить подробности.