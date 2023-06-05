05 Июня 2023
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Происшествия Сибирский ФО В России
Фото: Владимир Пургин

В Красноярске сгорело здание РЭО ГИБДД

В здании МРЭО ГИБДД в Красноярске произошел пожар.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе красноярского управления госавтоинспекции, бланки и другие документы не пострадали. Работа с посетителями перенесена в другие отделения.

Между тем, по данным "Базы", отдел в результате выгорел полностью - со всей техникой и документами.

Пожар начался около половины второго ночи в пункте РЭО ГИБДД на улице Маерчака, пишет телеграм-канал. По предварительной информации, причиной стала загоревшаяся за шкафом проводка в одном из кабинетов. Пострадавших нет.

Теги: красноярск, пожар, гибдд


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