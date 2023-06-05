05 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Совладелец "Полиметалла" Виталий Несис покидает пост руководителя компании

Руководство (они же совладельцы) одного из крупнейших в России производителей золота и серебра - компании Polymetal International уходит в отставку полным составом из-за санкций, введенным госдепартаментом США в отношении АО "Полиметалл" ("дочка" компании, ведущая деятельность в РФ). Об этом говорится в сообщении компании.

Санкции в отношении "Полиметалла" были введены госдепом США 19 мая. В связи с этим в компании создали "специальный комитет", состоящий только из независимых директоров. Комитет занимался вопросом соблюдения санкционного режима.

В отставку подали главный исполнительный директор компании Виталий Несис, главный финансовый директор Максим Назимок, при этом они сохранят текущие должности в Polymetal International и будут работать над разделением активов группы, как только это станет возможным. Исполнительный вице-президент группы по стратегическому развитию Павел Данилин уволился из "Полиметалла".

"Полиметалл" добывает золото и серебро и ведет геологоразведочные работы в Магаданской области, Хабаровском крае, Свердловской области, Республике Карелии и Якутии, на Чукотке, а также в Казахстане.

Теги: виталий несис, полиметалл, санкции


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