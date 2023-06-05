Упавшие деревья и неработающие светофоры: последствия первой летней грозы в Екатеринбурге

05 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Упавшие деревья и неработающие светофоры: последствия первой летней грозы в Екатеринбурге

В администрации Екатеринбурга рассказали о последствиях первой летней грозы, которая обрушилась на город в минувшие выходные.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, зафиксировано падение четырех деревьев: в Кировском, Ленинском и Чкаловском районах. На сегодняшний день все обрушившиеся стволы и ветки убраны. Также коммунальщики в усиленном режиме проводили чистку дождеприемников от смытого мусора и травы. Как заверили в администрации, подтоплений на дорогах города, в том числе, в проблемных местах (например, на проезжей части под мостом на улице Блюхера) не было.

Кроме этого, из-за ураганного ветра и грозы вышли из строя 57 светофоров. На данный момент на 11 объектах продолжаются работы по восстановлению внешнего электроснабжения. Остальные работают в штатном режиме.

Как добавили в мэрии, всего за выходные с улиц и дорог Екатеринбурга было вывезено более 313 тонн грязи и мусора. В уборке было задействовано 544 единицы спецтехники и 942 рабочих.

Напомним, по прогнозу синоптиков после аномальной жары в Екатеринбурге резко похолодает. Погода изменится уже на этой неделе.

Теги: гроза, последствия, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети