Упавшие деревья и неработающие светофоры: последствия первой летней грозы в Екатеринбурге

В администрации Екатеринбурга рассказали о последствиях первой летней грозы, которая обрушилась на город в минувшие выходные.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, зафиксировано падение четырех деревьев: в Кировском, Ленинском и Чкаловском районах. На сегодняшний день все обрушившиеся стволы и ветки убраны. Также коммунальщики в усиленном режиме проводили чистку дождеприемников от смытого мусора и травы. Как заверили в администрации, подтоплений на дорогах города, в том числе, в проблемных местах (например, на проезжей части под мостом на улице Блюхера) не было.

Кроме этого, из-за ураганного ветра и грозы вышли из строя 57 светофоров. На данный момент на 11 объектах продолжаются работы по восстановлению внешнего электроснабжения. Остальные работают в штатном режиме.

Как добавили в мэрии, всего за выходные с улиц и дорог Екатеринбурга было вывезено более 313 тонн грязи и мусора. В уборке было задействовано 544 единицы спецтехники и 942 рабочих.

Напомним, по прогнозу синоптиков после аномальной жары в Екатеринбурге резко похолодает. Погода изменится уже на этой неделе.