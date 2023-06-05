На строящейся поликлинике в Академическом приступили к кровельным работам

На новой поликлинике в Академическом районе Екатеринбурга приступили к устройству кровли.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", строительство взрослой поликлиники в Академическом идет строго по графику. Уже полностью готов монолитный каркас девятиэтажного здания. Специалисты генерального подрядчика – "Атомстройкомплекса" – приступили к кровельным работам и внутренней отделке помещений, прокладке внутренних инженерных сетей.

Следующим этапом будет благоустройство территории вокруг здания. Проектом предусмотрены удобные подъездные пункты для автотранспорта, пешеходные дорожки с жестким, нескользким покрытием и освещение.

Строительство поликлиники стартовало в конце 2022 года, объект возводится в границах улиц Академика Вавилова – Академика Парина. Общая площадь здания составит 16 тысяч кв.м, в день здесь смогут получать медицинское обслуживание 1200 пациентов. Первых посетителей поликлиника примет в 2024 году.

Как рассказали в пресс-службе застройщика, строительство медицинских учреждений требует нетиповых архитектурных и инженерных решений, поскольку необходимо учитывать большой поток посетителей, в том числе, и маломобильных, а также предусмотреть точки подключения специального высокотехнологичного оборудования, которое используется в медицинских центрах. Для работы над медицинскими объектами необходим опыт и особые компетенции. В портфолио компании "Атомстройкомплекс" несколько передовых медицинских объектов, в числе которых Областной перинатальный центр ОДКБ №1, Екатеринбургский медицинский научный центр Роспотребнадзора, Центр медицины катастроф, несколько подразделений МНТК "Микрохирургия глаза", "Клиники сердца" и другие медучреждения.

В Академическом районе, помимо поликлиники, застройщик уже успешно построил и передал городу несколько детских дошкольных образовательных учреждений. Сейчас завершается строительство очередного садика в микрорайоне Мичуринский на 250 мест, идет строительство школы на 1200 мест.