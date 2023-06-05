На строящейся поликлинике в Академическом приступили к кровельным работам

05 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

На строящейся поликлинике в Академическом приступили к кровельным работам

На новой поликлинике в Академическом районе Екатеринбурга приступили к устройству кровли.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", строительство взрослой поликлиники в Академическом идет строго по графику. Уже полностью готов монолитный каркас девятиэтажного здания. Специалисты генерального подрядчика – "Атомстройкомплекса" – приступили к кровельным работам и внутренней отделке помещений, прокладке внутренних инженерных сетей.

Следующим этапом будет благоустройство территории вокруг здания. Проектом предусмотрены удобные подъездные пункты для автотранспорта, пешеходные дорожки с жестким, нескользким покрытием и освещение.

Строительство поликлиники стартовало в конце 2022 года, объект возводится в границах улиц Академика Вавилова – Академика Парина. Общая площадь здания составит 16 тысяч кв.м, в день здесь смогут получать медицинское обслуживание 1200 пациентов. Первых посетителей поликлиника примет в 2024 году.

строительство поликлиники в Академическом(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Как рассказали в пресс-службе застройщика, строительство медицинских учреждений требует нетиповых архитектурных и инженерных решений, поскольку необходимо учитывать большой поток посетителей, в том числе, и маломобильных, а также предусмотреть точки подключения специального высокотехнологичного оборудования, которое используется в медицинских центрах. Для работы над медицинскими объектами необходим опыт и особые компетенции. В портфолио компании "Атомстройкомплекс" несколько передовых медицинских объектов, в числе которых Областной перинатальный центр ОДКБ №1, Екатеринбургский медицинский научный центр Роспотребнадзора, Центр медицины катастроф, несколько подразделений МНТК "Микрохирургия глаза", "Клиники сердца" и другие медучреждения.

В Академическом районе, помимо поликлиники, застройщик уже успешно построил и передал городу несколько детских дошкольных образовательных учреждений. Сейчас завершается строительство очередного садика в микрорайоне Мичуринский на 250 мест, идет строительство школы на 1200 мест.

Теги: поликлиника, Академический, строительство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети