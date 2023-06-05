05 Июня 2023
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Происшествия Омская область
Фото: omskinform.ru / Валентина Гречко

В Омской области из-за крупного пожара на мусорном полигоне задыхается целый город

Крупный пожар произошел на мусорном полигоне вблизи Калачинска (Омская область). Дым от огня был виден издалека.

Пожар начался 4 июня и из-за жаркой и сухой погоды распространился на огромную площадь. Гигантский столб дыма от пожара был виден за 15–20 км от города, южный ветер сносил его прямо на город, из-за этого в Калачинске пахло гарью и химикатами. Местные жители при 35-градусной жаре вынуждены были держать закрытыми окна квартир.

По данным "мусорного" регоператора "Магнит", к 8.00 5 июня пожар на Калачинском полигоне полностью потушен, пишет "Омск-информ". Идет дополнительная пересыпка объекта техногрунтом, чтобы исключить повторное возгорание и полностью убрать эффект задымления.

Но живущие рядом со свалкой жители Калачинска уверяют, что полигон, куда свозят мусор из Омска, продолжает дымить.

Пожар на калачинской свалке (Омская область)(2023)|Фото: omskinform.ru / Валентина Гречко

Пожар на калачинской свалке (Омская область)(2023)|Фото: omskinform.ru / Валентина Гречко

Теги: Калачинск, полигон, ТБО


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