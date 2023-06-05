Участников предполагаемого госпереворота задержали в Киргизии
Спецслужбы Киргизии задержали подозреваемых в попытке государственного переворота, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
"ГКНБ проводит массовое задержание участников предполагаемого государственного переворота", - пишет kaktus.media со ссылкой на собственные источники.
Информационное агентство 24.kg сообщает, что группа лиц готовила захватить власть насильственным путем.
Комментариев от Госкомитета Нацбезопасности и министерства внутренних дел страны ситуацию пока не поступало.