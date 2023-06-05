На Южном Урале суд арестовал главу села по делу о получении взятки

В Челябинской области суд заключил под стражу главу Фершампенуазского сельского поселения, обвиняемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый договорился с предпринимателем о получении взятки в размере 220 тыс. рублей. Часть эти денег в размере 50- тыс. рублей он получил. За это чиновник должен был помочь в заключении договоров на разработку проектно-сметной документации для нужд администрации поселения, а также с выбором подконтрольных предпринимателю юридических лиц как поставщиков услуг по разработке документации.

Под арестом он пробудет до 2 августа.