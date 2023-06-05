05 Июня 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области дал поручение оперативно восстановить работу ЦКБ в Академгородке после пожара

Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области поручил сделать всё возможное для скорейшего восстановления работоспособности больницы, в здании которой 4 июня произошло возгорание кровли. Для этого профильным службам и региональному минздраву необходимо задействовать все возможности, при необходимости организовать внеочередное заседание правительства или комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Отдельные слова благодарности Андрей Травников выразил всем пожарным расчётам управления МЧС за оперативную, чёткую работу на тушении пожара в здании ЦКБ.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Быстро совместно с медиками и городскими службами удалось организовать эвакуацию персонала и пациентов. Знаю, что непростая задача была – одновременно ликвидировать возгорание и минимизировать ущерб для медицинского оборудования и помещений», – отметил глава региона.

андрей травников, совещание(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как доложил губернатору министр здравоохранения региона Константин Хальзов, сейчас оценивается ущерб от пожара. По предварительной информации, пострадала только кровля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона. До самого утра сотрудники ЦКБ работали над тем, чтобы остановить промокание до первого этажа. Благодаря общим усилиям пожарных и работников больницы удалось сохранить в рабочем состоянии всё медицинское оборудование.

Теги: андрей травников, цкб в академгородке, пожар, пожарные, медицинское оборудование


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