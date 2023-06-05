05 Июня 2023
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Происшествия Приволжский ФО
Фото: Накануне.RU

В Ульяновской области шесть человек умерли после употребления сидра

В Ульяновской области шесть человек скончались от отравления алкоголем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

3 и 4 июня несколько жителей Дмитров ограда были госпитализированы с диагнозом "отравление неустановленным веществом". "Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, шестеро из потерпевших скончались", - говорится в сообщении СКР.

По данным следствия, потерпевшие употребляли напиток "Сидр", купленный в магазинах сети "Территория пива". Сообщается, что продукция поставлялась предпринимателем из Самарской области, на его предприятии сейчас проводится проверка.

Теги: отравление, алкоголь, сидр


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