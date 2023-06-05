ВСУ начали наступление на ряде направлений

Минобороны и военкоры сообщили о, вероятно, начавшемся контрнаступлении ВСУ.

По данным Минобороны РФ, с утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении – введены в бой 23 и 31 механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника.

"Целью противника являлся прорыв обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел", – заявили в Минобороны.

В результате грамотных действий "Восточной" группировки войск ВС РФ, потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина. В это время на одном из передовых пунктов управления на данном направлении был командующий объединенной группировкой войск – начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, уточняет Минобороны.

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в своем telegram-канале также сообщил, что на Великоновоселковском направлении (юг ДНР) противник предпринял 4 июня попытку прорыва. По его данным, сгруппировав ударный кулак, в первой половине дня он смог достичь тактического успеха – забрал одну позицию, но понес ощутимые потери. А левее Угледара противник ограниченными силами, задействовав до 10 единиц бронетехники, перешел в наступление на направлении Золотая Нива – Новодонецкое, уточнил Ходаковский.

Во второй половине ночи 5 июня ВСУ начали производить перемещения, создав впечатление, что продолжат давление на участке вчерашнего прорыва под Великоновоселовкой. Аэроразведка зафиксировала в тактическом районе движение до 30 единиц бронетехники, но в силу ограниченных возможностей точку "всплытия" установить не смогла. В результате ударная группа, которая отрабатывает Новодонецкое, вышла на рубеж атаки почти незамеченной. "Традиционно задавив связь, противник сумел поставить нас в затруднительное положение. Ситуация в развитии", – пишет Ходаковкий.

Военкор Семен Пегов, комментируя бой под Великой Новоселовкой, отмечает, что "на этот раз новости куда тревожнее". В отличие от атаки 4 июня на позиции армии России, ВСУ действительно удалось сформировать куда более серьезный бронекулак.

"Задействовано куда больше техники, чем накануне. Только с Золотой Нивы на наши позиции выдвинулось порядка 30 единиц техники (практически все – натовского образца). Основное направление удара – населенный пункт Новодонецкое (стоит на линии как раз где-то посередине между Великой Новоселовкой и Угледаром). Есть данные, что противник пытается войти в село", – написал в своем telegram-канале Пегов, уточнив, что идет жесткий бой.

Также он подтвердил, что бойцы ВСУ зашли на окраины Новодонецкого под Угледаром. "По нашим данным, неонацистам удалось войти на окраины Новодонецкого, сейчас за контроль над населенным пунктом идут ожесточенные бои, наши подразделения делают все возможное, чтобы выбить противника из села. Ситуация накаляется. Атака гораздо серьезнее вчерашней", – написал Пегов.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем telegram-канале сообщил, что примерно в полдень 4 июня боевики ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на Запорожском фронте в районе Времевского выступа. Основные боевые действия развернулись в направлении Новодаровки, Ровнополя, а также на участках южнее и юго-западнее Времевки (Нескучное-Макаровка) и южнее Новодаровки (Левадное-Приютное). По его словам, в штурме приняло участие около двух мотопехотных рот и свыше полутора десятков единиц бронетехники, включая танки Т-72, американские БТР М113, бронеавтомобили M1224 MaxxProo и HMMWV M1151A1.

Помимо регулярных частей боевиков ВСУ, в атаке приняли участие польские наемники из Третьей штурмовой группы польского корпуса, уточнил Рогов. После двух часов боя нацисты смогли продвинуться примерно на 200 м, потеряв не менее двух танков, уничтоженных из ПТРК, и до полутора десятков боевиков. Благодаря качественной обороне бойцов из 5-й общевойсковой Краснознаменной армии ВВО и точным ударам ВКС РФ, артиллерии и прицельному минометному огню, враг понес потери (не менее десяти единиц бронетехники и около 50 боевиков) и был откинут с занятых позиций. Попытки штурма не прекращались.

"Ни действия на севере в направлении Новой Таволжанки, ни действия на юге не являются сами по себе обещанным контрнаступлением, но в случае прорыва, на участок могут быть переброшены более значительные силы", – полагает Александр Ходаковский.

Обозреватель Юрий Подоляка считает, что жребий брошен, и ближайшие пару месяцев очень многое прояснят. "Драка будет серьезной, потому что на кону стоит очень многое", – считает Подоляка.