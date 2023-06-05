В тюменской новостройке с ремонтом от застройщика штукатурка рухнула на жильцов

В Тюмени в новостройке с ремонтом от застройщика обвалилась штукатурка. Информация об этом опубликована в группе "Антипино Вконтакте | Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Автор видеоролика сообщила, что слой штукатурки на потолке был неравномерный. Там, где слой был тоньше - покрытие уцелело, толстый слой штукатурки обрушился прямо на жильцов квартиры. Автор видеоролика сообщила, что получила сотрясение, ребенок - ушибы головы, остальные домочадцы - царапины и ссадины.

Инцидент произошел в Антипино, по адресу Беловежская, 5. Застройщик - ЖБИ-3.

Автор видео сообщила, что перед тем, как штукатурка рухнула, на потолке появились трещины, однако многочисленные жалобы и обращения в управляющую компанию ничего не дали.

Также пострадавшая сообщила в комментариях, что жилье получила как сирота.