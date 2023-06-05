05 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Екатеринбург готовится к Международному празднику русского языка - марафон стихов Пушкина, классическая музыка, творческие встречи и концерты

Завтра в Екатеринбурге пройдет поэтический марафон «Он победил и время, и пространство», который входит в программу Международного праздника русского языка.В этот день, 6 июня 1799 года, родился основоположник современного русского литературного языка Александр Пушкин.

В Екатеринбурге люди каждый год собираются у Храма на Крови, чтобы прочитать сотни стихов гениального поэта.

пушкинские чтения в екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Марафон стартует в 12:00 и открыт для всех желающих (регистрация по телефону 371–71–57). Первыми стихи и отрывки из поэм и сказок прочтут политики, священники, артисты, спортсмены, ветераны боевых действий, врачи, педагоги и учащиеся. Праздник будет сопровождаться живой классической музыкой в исполнении хора «Доместик» и Камерного оркестра B-A-C-H. Важный для страны праздник поддерживает Фонд святой Екатерины.

пушкинские чтения в екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Александр Сергеевич Пушкин — центральная фигура русской цивилизации, как сказал другой классик: “Пушкин — наше все!”. Его нельзя отменить, его нельзя не любить, его, как солнце, нельзя не заметить… даже если ты не любишь солнце. Для нас 6 июня не просто поэтический день, день русской словесности, для нас это день, в котором мы черпаем вдохновение для того, чтобы жить дальше и гордиться своей страной. Только в России мог родиться Александр Пушкин, и мы счастливы, что причастны по крови к этому величайшему гению человеческой истории», — комментирует событие старший священник Храма на Крови Максим Миняйло.

В этот же день в культурно-просветительском центре «Царский» состоится концерт Театра Слова «Слух обо мне пройдет по всей Руси Великой!», посвященный дню рождения Александра Пушкина.

пушкинские чтения в екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Отметим, что в этом году Пушкинский праздник предваряет конкурс чтецов для детей #ПушкинOnline. Преподаватели Екатеринбургского государственного театрального института и актеры екатеринбургских театров выберут лучших в двух возрастных категориях.

Теги: русский язык, фонд святой екатерины, александр пушкин


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