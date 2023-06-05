В Екатеринбурге утвердили Генплан города до 2045 года

В Екатеринбурге утвержден Генеральный план города до 2045 года. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал он сегодня в своем Telegram-канале, соответствующий приказ выпущен областным Минстроем. По словам Орлова, главными составляющими Генплана являются сохранение и развитие человеческого потенциала, бережное отношение к памятникам, инвестиции в инфраструктуру, создание общественных пространств и зеленых зон, забота об экологии.

"Благодарю специалистов, которые все это время работали над Генпланом. Вами был проделан огромный, титанический труд!", - отметил глава города.

Ранее в мэрии заявляли, что Генплан-2045 станет градостроительным подарком к 300-летию уральской столицы. Проектом продумано развитие всей необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для перспективного населения города.