Огнеборцы за сутки ликвидировали 15 пожаров в лесах Свердловской области

За последние сутки в Свердловской области было ликвидировано 15 природных пожаров на площади в 1 тыс. 278 га. В тушении принимали участие специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств.

как сообщает департамент информполитики области, пожары были ликвидированы:

в Сосьвинском городском округе на площади 1 тысяча гектаров;

в Верхотурском городском округе на площади 41 гектар;

в Березовском городском округе на площади 3 гектара.

При этом в лесах региона все еще действует 21 природный пожар на площади в 4,1 тыс. га. Из них локализовано 12 на площади 3,2 тыс. га. В борьбе с огнем задействовано более 840 специалистов и свыше 120 единиц спецтехники, в том числе и спецавиация.