Огнеборцы за сутки ликвидировали 15 пожаров в лесах Свердловской области
За последние сутки в Свердловской области было ликвидировано 15 природных пожаров на площади в 1 тыс. 278 га. В тушении принимали участие специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств.
как сообщает департамент информполитики области, пожары были ликвидированы:
- в Сосьвинском городском округе на площади 1 тысяча гектаров;
- в Верхотурском городском округе на площади 41 гектар;
- в Березовском городском округе на площади 3 гектара.
При этом в лесах региона все еще действует 21 природный пожар на площади в 4,1 тыс. га. Из них локализовано 12 на площади 3,2 тыс. га. В борьбе с огнем задействовано более 840 специалистов и свыше 120 единиц спецтехники, в том числе и спецавиация.