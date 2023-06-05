05 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Огнеборцы за сутки ликвидировали 15 пожаров в лесах Свердловской области

За последние сутки в Свердловской области было ликвидировано 15 природных пожаров на площади в 1 тыс. 278 га. В тушении принимали участие специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств.

как сообщает департамент информполитики области, пожары были ликвидированы:

  • в Сосьвинском городском округе на площади 1 тысяча гектаров;
  • в Верхотурском городском округе на площади 41 гектар;
  • в Березовском городском округе на площади 3 гектара.

При этом в лесах региона все еще действует 21 природный пожар на площади в 4,1 тыс. га. Из них локализовано 12 на площади 3,2 тыс. га. В борьбе с огнем задействовано более 840 специалистов и свыше 120 единиц спецтехники, в том числе и спецавиация.

Теги: пожар, лес


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