05 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

Прогноз: ЦБ может сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% шестой раз подряд

Эксперты полагают, что на предстоящем на этой неделе совете директоров Центрального банка вновь будет сохранена ключевая ставка в 7,5%. Если этот прогноз сбудется, то период сохранения одинаковой ставки будет самым стабильным с 2016 года – тогда также регулятор сохранял одинаковую ставку шесть раз подряд.

Впрочем, часть аналитиков считает, что ставка будет повышена, хоть и ненамного, например, на 0,25%. На последних пресс-конференциях глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно говорила, что вариант повышения ставки каждый раз рассматривается, но не в качестве основного.

Эксперты сходятся во мнении, что многое будет зависеть от последних данных по инфляции, удержание которой ЦБ считает своей главной задачей.

Теги: ключевая ставка, прогноз, эльвира набиуллина


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