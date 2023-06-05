Банк России призвал свердловчан сдавать мелочь в обмен на бумажные деньги

В Свердловской области началась акция по приему монет у населения. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

Каждый желающий свердловчанин может сдать в банк скопившуюся ненужную мелочь: зачислить ее на свой счет либо обменять на банкноты и монеты более крупных номиналов. Обычно за обмен на бумажные деньги банки берут комиссию, но на время акции она будет отменена. А в некоторых кредитных организациях за часть сдаваемой мелочи можно будет получить памятные монеты.

Как напомнили в управлении, подобная акция уже проходила в Свердловской области в 2019 году. Тогда жители достали из копилок более 630 тысяч монет на сумму 1,9 млн рублей. А общий вес сданной мелочи превысил две тонны.

Акция пройдет в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске, она продлится до конца июня 2023 года. К ней присоединились 15 банков. Подробнее об условиях и сроках проведения можно узнать на сайтах кредитных организаций или в их отделениях.

Напомним, в прошлом году Банк России выпустил в обращение памятную монету, посвященную 300-летнему юбилею Нижнего Тагила.