Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "дочки" "Росатома" по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы заочно арестовал экс-заместителя генерального директора по закупкам "Атомэнергопроекта" (дочерняя компания госкорпорации "Росатом") Валерия Кагача, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Как передает ТАСС, бывший топ-менеджер объявлен в розыск в связи с тем, что нарушил подписку о невыезде и покинул Россию. Суд изменил для него меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу на два месяца.

По версии следствия, Кагач и его подчиненные в 2014-2015 годах приобретали оборудование для строительства Нововоронежской АЭС-2 у единственного поставщика - компании "Рувента" - по значительно завешенным ценам. Взамен они получали откаты, что привело к серьезному ущербу.

Нововоронежская АЭС является филиалом концерна "Росэнергоатом". Станция расположена на берегу Дона в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением).

Нововоронежская АЭС-2 состоит из двух реакторов мощностью 1200 МВт (ВВЭР) и прилегает к основной АЭС. Первый энергоблок запустили в 2017 году, второй — в 2019-м.

Строительство АЭС начали в июле 2009 года и планировали завершить к 2015 году. На постройку станции было выделено 215 млрд рублей, пишет РБК.