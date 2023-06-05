На Южном Урале продолжают тушить крупный торфяной пожар

В Челябинской области продолжают тушить крупный торфяной пожар на территории Аргаяшского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления лесами региона.

На месте работают 76 человек и 15 единиц техники. Сейчас проводится осмотр территории с квадрокоптера и планируется отжиг кромки пожара. Для населенных пунктов угрозы нет.

Напомним, пожар начался днем 1 июня из-за нарушения правил пожарной безопасности в лесу местным населением. Тушение осложняется погодными условиями и труднодоступной болотистой местностью.