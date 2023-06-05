Прокуратура: Житель Екатеринбурга прибил родную мать гвоздем к полу, чтобы удержать в квартире

Жителя Екатеринбурга намерены отправить на принудительное лечение после того, как он прибил гвоздем стопу матери к полу. По версии следствия, мужчина хотел удержать родителя в квартире.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в период с 11 по 18 декабря прошлого года в квартире по ул. Лагерная. Примерно 11-13 числа екатеринбуржец напал на свою 92-летнюю мать и пробил гвоздем ее левую стопу, тем самым приковав к деревянному полу. После этого он нанес пенсионерке не менее 23 ударов молотком иными предметами по голове и конечностям, в результате чего 18 декабря женщина скончалась.

"Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина, совершивший общественно-опасные деяния, страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем в момент совершения вышеуказанных действий не осознавал их фактический характер и общественную опасность, не мог руководить своими действиями, в связи с чем показано применение к нему принудительной меры медицинского характера", - пояснили в прокуратуре.

В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: пп. "в", "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, с применением насилия, опасного для здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия), пп. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство человека, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).

Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера.