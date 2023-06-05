05 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото:74.mvd.ru

В Екатеринбурге со стрельбой задержали пьяного водителя-рецидивиста

В Екатеринбурге полицейские применили табельное оружие для остановки водителя-лихача. Оказалось, что за рулем ехал пьяный рецидивист.
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Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось ночью 4 июня: инспекторы, находясь на службе, заметили автомобиль "Киа Серато" без государственных номеров. Сигнал остановиться водитель проигнорировал и увеличил скорость, пытаясь скрыться в сторону улицы Шефская. Началось преследование.

Пытаясь уйти от погони, лихач на высокой скорости совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. На неоднократные требования об остановке через громкоговорящее устройство патрульного авто водитель никак не реагировал. Тогда экипаж, в соответствии с законом, решил применить табельное оружие. Выбрав безопасный участок дороги, один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем открыл огонь по колесам.

После этого автомобиль остановился, а мужчину задержали: им оказался 37-летний житель Екатеринбурга, не имеющий водительского удостоверения. Выяснилось, что ранее он был судим за побои, кражу и дачу ложных показаний, а "Киа Серато" принадлежит уже умершему мужчине. От освидетельствования на опьянение водитель отказался.

Как добавил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, возбуждено уголовное дело по статье о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Также автоинспекторы составили несколько административных материалов. Водителя доставили в ОП №14 для дальнейшего разбирательства.

Теги: водитель, стрельба, полиция


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