Депутат Вихарев помог с газификацией Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах

Служители Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах осуществили давнюю мечту - организовать газоснабжение храма. До этого огромное здание приходилось отапливать с помощью электричества, что сильно било по кошельку, однако больше об этом думать не придется. "Голубое топливо" было пущено в храм на днях благодаря помощи главы медицинской фракции в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева.

Торжественное открытие и запуск специально построенной газовой котельной состоялись в минувшее воскресенье в День Святой Троицы. Котельную освятил настоятель храма отец Максим Крылов, после чего Алексей Вихарев повернул газовый кран и перерезал красную ленту.

"Все эти годы храм отапливался с помощью электричества. Мы ежемесячно получали большие счета за коммунальные услуги. При этом в холодное время в храме все равно было прохладно. Сегодня сбылась наша многолетняя мечта – к храму подведен газ. Это стало возможным благодаря нашим благотворителям, прихожанам и лично Алексею Вихареву, нашему давнему другу", - сказал отец Максим.

Согласование газификации храма прошло целых 4 года назад. За это время к храму провели газовую трубу, закупили и установили газовое оборудование, а также построили двухэтажное здание, в котором помимо котельной разместились классы воскресной школы, трапезная и мастерские. Общая сумма затрат составила свыше 6 млн рублей, большую часть из которых взял на себя Алексей Вихарев. За несколько лет помощи сумма пожертвований депутата составила свыше 15 миллионов рублей.

"С 2019 года оказываю помощь в восстановлении Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах. За это время подружился с его настоятелем отцом Максимом Крыловым, под его чутким руководством за четыре года проведена колоссальная работа по восстановлению основного здания и строительству дополнительного. Впереди прихожан ждет еще длительный процесс, чтобы храм приобрел свой первоначальный облик. Уверен, что всем миром мы сможем это сделать. Призываю всех, у кого есть возможность, принять участие в благом деле", – пояснил депутат.

Это не единственное, чем глава медфракции помог храму: до этого при поддержке депутата были установлены купола и кресты. Более того, Вихарев регулярно направлял деньги на ремонт строения, благодаря чему удалось восстановить кирпичную кладку фронтонов и карнизов, сделать новую кровлю, а также продолжить отделочные работы внутри храма.

Напомним, Крестовоздвиженский храм в Нижних Сергах был разрушен во время гражданской войны, когда один из снарядов попал в колокольню. Долгое время в церкви работал хлебокомбинат. Восстановление началось с 2010 года и продолжается по сей день. Большой вклад вносят жители города: одни делают пожертвования, другие помогают проводить необходимые работы. Также финансовую поддержку оказывают и другие благотворители, в числе которых бизнесмены и политики.