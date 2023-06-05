Депутат Вихарев помог с газификацией Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах

05 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Депутат Вихарев помог с газификацией Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах

Служители Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах осуществили давнюю мечту - организовать газоснабжение храма. До этого огромное здание приходилось отапливать с помощью электричества, что сильно било по кошельку, однако больше об этом думать не придется. "Голубое топливо" было пущено в храм на днях благодаря помощи главы медицинской фракции в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева.

Газификация Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Торжественное открытие и запуск специально построенной газовой котельной состоялись в минувшее воскресенье в День Святой Троицы. Котельную освятил настоятель храма отец Максим Крылов, после чего Алексей Вихарев повернул газовый кран и перерезал красную ленту.

Крестовоздвиженский храм в Нижних Сергах(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Газификация Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

"Все эти годы храм отапливался с помощью электричества. Мы ежемесячно получали большие счета за коммунальные услуги. При этом в холодное время в храме все равно было прохладно. Сегодня сбылась наша многолетняя мечта – к храму подведен газ. Это стало возможным благодаря нашим благотворителям, прихожанам и лично Алексею Вихареву, нашему давнему другу", - сказал отец Максим.

Алексей Вихарев в Крестовоздвиженском храме в Нижних Сергах(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Согласование газификации храма прошло целых 4 года назад. За это время к храму провели газовую трубу, закупили и установили газовое оборудование, а также построили двухэтажное здание, в котором помимо котельной разместились классы воскресной школы, трапезная и мастерские. Общая сумма затрат составила свыше 6 млн рублей, большую часть из которых взял на себя Алексей Вихарев. За несколько лет помощи сумма пожертвований депутата составила свыше 15 миллионов рублей.

Классы воскресной школы в Крестовоздвиженском храме в Нижних Сергах(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Классы воскресной школы в Крестовоздвиженском храме в Нижних Сергах(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

"С 2019 года оказываю помощь в восстановлении Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах. За это время подружился с его настоятелем отцом Максимом Крыловым, под его чутким руководством за четыре года проведена колоссальная работа по восстановлению основного здания и строительству дополнительного. Впереди прихожан ждет еще длительный процесс, чтобы храм приобрел свой первоначальный облик. Уверен, что всем миром мы сможем это сделать. Призываю всех, у кого есть возможность, принять участие в благом деле", – пояснил депутат.

Алексей Вихарев в Крестовоздвиженском храме в Нижних Сергах(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Это не единственное, чем глава медфракции помог храму: до этого при поддержке депутата были установлены купола и кресты. Более того, Вихарев регулярно направлял деньги на ремонт строения, благодаря чему удалось восстановить кирпичную кладку фронтонов и карнизов, сделать новую кровлю, а также продолжить отделочные работы внутри храма.

Напомним, Крестовоздвиженский храм в Нижних Сергах был разрушен во время гражданской войны, когда один из снарядов попал в колокольню. Долгое время в церкви работал хлебокомбинат. Восстановление началось с 2010 года и продолжается по сей день. Большой вклад вносят жители города: одни делают пожертвования, другие помогают проводить необходимые работы. Также финансовую поддержку оказывают и другие благотворители, в числе которых бизнесмены и политики.

Теги: Вихарев, газификация, Крестовоздвиженский храм, Нижние Серги


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети