Два беспилотника упали на трассу в Калужской области
Два беспилотника упали на трассу М3 "Украина" в Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Первый БПЛА упал на 299 километре дороги, а второй - на 283. Взрыва не произошло, написал глава региона в телеграм-канале.
Сейчас территория оцеплена, работают экстренные службы.
Напомним, 1 июня власти региона сообщили о падении "неопознанного объекта" в поле около поселка Товарково. При падении объект взорвался и образовал воронку.
По уточненным данным, обломки БПЛА упали в пяти километрах от предприятия "Первый завод" - крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Калужской области.