Два беспилотника упали на трассу в Калужской области

Два беспилотника упали на трассу М3 "Украина" в Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Первый БПЛА упал на 299 километре дороги, а второй - на 283. Взрыва не произошло, написал глава региона в телеграм-канале.

Сейчас территория оцеплена, работают экстренные службы.

Напомним, 1 июня власти региона сообщили о падении "неопознанного объекта" в поле около поселка Товарково. При падении объект взорвался и образовал воронку.

По уточненным данным, обломки БПЛА упали в пяти километрах от предприятия "Первый завод" - крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Калужской области.