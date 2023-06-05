В Челябинской области три человека пострадали в ДТП

В Челябинской области три человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, авария произошла вечером 4 июня на 16 км автодороги Челябинск - Харлуши на территории Сосновского района. Водитель автомобиля Форд, по предварительным данным, выехал на встречную полосу (выезд запрещен), где в этот момент водитель Шкоды выполнял поворот налево. Они столкнулись.

В результате ДТП получили травмы двое взрослых из автомобиля Форд, и 15-летняя девочка из Шкоды. Они госпитализированы.