В США бизнес-джет разбился недалеко от Вашингтона

Бизнес-джет Cessna 560 Citation разбился недалеко от национального парка Джорджа Вашингтона в штате Вирджиния в США. Незадолго до этого самолет пролетел над Вашингтоном, вызвав панику. Сообщается, что выживших в результате крушения нет.

Полиция штата сообщила, что первым группам спасателей удалось добраться до места крушения в горах через четыре часа после того, как власти начали поиск предположительно разбившегося самолета (он пропал с экранов радаров).

Перед падением самолет пролетел в непосредственной близости от столицы страны в округе Колумбия. На связь борт не выходил, поэтому по тревоге в воздух были подняты истребители F-16. Официальный представитель Минобороны заявил, что истребители не сбивали частный самолет. А громкий звук, который слышали жители города – это переход истребителей на сверхзвуковую скорость. Также F-16 выпустили несколько сигнальных ракет "в попытке привлечь внимание пилота".

По данным CNN, на борту разбившегося самолета находились четыре человека. Самолет был зарегистрирован на компанию Encore Motors of Melbourne, Inc. из Флориды. Предположительно, на борту находились (помимо пилота) дочь основателя компании, его 2-летняя внучка и няня девочки. Члены семьи возвращались домов в Нью-Йорк после поездки в Северную Каролину.